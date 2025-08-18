Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmeye katılmak için Beyaz Saray'a geldi.

AB KONSEYİ YARIN TOPLANACAK

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, bugün ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da yapılacak görüşmeyi değerlendirmek için yarın Konseyi toplayacağını bildirdi.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bugünkü görüşme hakkında bilgilendirme amacıyla yarın Brüksel yerel saatiyle 13.00'te video konferans yöntemiyle AB Konseyi'ni toplayacağını duyurdu.

Ayrıca Costa, AB'nin ABD ile birlikte Ukrayna ve Avrupa'nın "hayati güvenlik çıkarlarını koruyan kalıcı barış" için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

AB Konseyi'ni Costa'nın başkanlığında Birlik üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları oluşturuyor.

Trump'ın, Zelenski ile Washington'da bugün yapacağı görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bazı Avrupalı liderler de katılacak.