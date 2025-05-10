Avrupalı liderler Ukrayna'da ateşkes talebiyle Kiev'de

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, sabah saatlerinde Kiev'e ulaştı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Kiev'i birlikte ziyaret eden liderlerin ortak açıklamasına yer verildi.

Ukrayna ile tam dayanışmalarını ifade eden Avrupalı liderler ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barış anlaşması çağrısını desteklediklerini ve bu kapsamda ABD ile birlikte Rusya'ya, adil ve kalıcı barış şartlarının oluşturulması için "ön koşulsuz 30 gün ateşkes" çağrısı yaptıklarını belirtti.

Avrupalı liderler, Rusya ateşkese razı olana kadar Ukrayna'ya desteği artırmaya devam edeceklerini de bildirdi.

Macron, Kiev'e vardıktan sonra paylaştığı X mesajlarında, Ukraynalıların sadece kendi ülkeleri için değil Avrupalılar için de savaştıklarını vurgulayarak Rusya'ya ortak cevap vermeleri gerektiğini kaydetti.

Emmanuel Macron, adil ve kalıcı barışın tam ve koşulsuz ateşkesle başlaması ve barış anlaşmasının Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alması gerektiğini vurguladı.

