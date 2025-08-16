Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Polonya ve AB liderleri tarafından Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkili bir şekilde savunabilmesi için kesin güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği konusunda netiz. Başkan Trump'ın ABD'nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine veya üçüncü ülkelerle iş birliğine hiçbir sınırlama getirilmemelidir. Ukrayna, kendi toprakları üzerinde kararlar alacaktır. Uluslararası sınırlar zorla değiştirilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "Ukrayna'ya desteğimiz devam edecektir. Çatışmaların sona ermesi ve adil ve kalıcı bir barış sağlanması için Ukrayna'nın güçlü kalması adına daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Ukrayna'daki katliamlar devam ettiği sürece Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye hazırız. Adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Rusya'nın savaş ekonomisine baskı yapmak için yaptırımları ve daha geniş kapsamlı ekonomik önlemleri güçlendirmeye devam edeceğiz." denildi.