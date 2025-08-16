İSTANBUL 29°C / 22°C
Avrupalı liderlerden ortak Trump-Putin zirvesi açıklaması: Sınırlar zorla değiştirilemez

ABD Başkanı Trump ile Rusya Lideri Putin arasında görüşmeye ilişkin ortak açıklama yapan Avrupalı liderler, 'Ukrayna, kendi toprakları üzerinde kararlar alacaktır. Uluslararası sınırlar zorla değiştirilmemelidir.' açıklamasında bulundu.

IHA16 Ağustos 2025 Cumartesi 13:07 - Güncelleme:
Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Polonya ve AB liderleri tarafından Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkili bir şekilde savunabilmesi için kesin güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği konusunda netiz. Başkan Trump'ın ABD'nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine veya üçüncü ülkelerle iş birliğine hiçbir sınırlama getirilmemelidir. Ukrayna, kendi toprakları üzerinde kararlar alacaktır. Uluslararası sınırlar zorla değiştirilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "Ukrayna'ya desteğimiz devam edecektir. Çatışmaların sona ermesi ve adil ve kalıcı bir barış sağlanması için Ukrayna'nın güçlü kalması adına daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Ukrayna'daki katliamlar devam ettiği sürece Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye hazırız. Adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Rusya'nın savaş ekonomisine baskı yapmak için yaptırımları ve daha geniş kapsamlı ekonomik önlemleri güçlendirmeye devam edeceğiz." denildi.

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

