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Dünya

Avrupa'nın doğal gaz için etekleri tutuştu

Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülke, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan ham petrole uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın daha da düşürülmesini istedi.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
Avrupa'nın doğal gaz için etekleri tutuştu
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İsveç, Danimarka, Finlandiya, Letonya, Litvanya ve Estonya, AB Komisyonuna G7 ülkeleri tarafından Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın indirilmesini talep eden mektup gönderdi.

Mektupta, tavan fiyat uygulamasının Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği gelirleri hedef aldığı anımsatılarak, bunun ülkenin en önemli gelir kalemine zarar verdiği için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Petrol tavan fiyatını düşürmenin mevcut yaptırımların etkisini daha da artıracağına işaret edilen mektupta, son dönemde uluslararası petrol piyasasında tedarikin 2022'ye kıyasla daha güvenli olduğu, daha düşük fiyatın arz şoku riskinin düşük seyrettiği kaydedildi.

Mektupta, Rusya'nın gelir için enerji ihraç etmek zorunda olduğu belirtilerek, Rusya'nın petrol ticaretini devam ettirmek için önemli ölçüde düşük bir fiyatı kabul edeceği ifade edildi.

- RUS PETROLÜNE YAPTIRIMLAR

G7 ve AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

AB'nin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan dizel ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı ve bu ürünlere tavan fiyat uygulaması ise 5 Şubat 2023'te başlamıştı. Ayrıca, AB ve G7 ülkeleri, Rusya'nın 3'üncü ülkelere yapacağı rafineri petrol ürünleri ihracatına da sınırlama getirmişti.

Bu çerçevede, Batı ülkeleri Rusya'ya yüksek değerli ve düşük değerli rafineri ürünleri olmak üzere iki farklı tavan fiyat uygulamaya başlamıştı. Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine varil başına 45 dolar tavan fiyat getirilmişti.

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