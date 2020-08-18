star.com.tr 18 Ağustos 2020 Salı 11:15 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 11:15

İsveç polisi, Malmö'nün Rosengard bölgesindeki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in bir kopyasını yakmaya çalışan bir sokak sanatçısına müdahale etti.



İslam düşmanı ve göçmen karşıtı Hard Line'ın lideri Rasmus Paludan ise, bu alçakça girişimi 'fikir hürriyeti' olarak nitelendirerek, polisin müdahalesini 'İsveç tarihinde utanç verici bir dönem' olarak niteledi.

İsveçli sokak sanatçısı Dan Park'ın, bir Müslüman bölgesinde Kur'an-ı Kerim yakma geçmişi olan Danimarkalı avukat ve Hard Line partisi lideri Rasmus Paludan'ın eşliğinde, 28 Ağustos'ta bu alçak eylemi gerçekleştirmeye hazırlandı.

Dan Park, polisin güvenlik nedenlerinden ötürü bu eyleme izin vermedi.

POLİSTEN AYNI ALÇAKLIK DÜZEYİNDE TEKLİF

Dan Park, Rosengard'daki caminin dışında veya Rosengard'ın başka bir yerinde Kur'an-ı Kerim yakmak için başvurduklarını açıkça dile getirdi. Park, polisin bunu açıkça 'provokasyon' olarak nitelediğini söyledi.

Park'ın iddiasına göre, polis bu eylemi başka bir meydan da gerçekleştirebileceğini söyledi.

Polisin, 28 Ağustos'un Cuma gününe denk geldiğini, bu nedenle Cuma namazı için toplanan Müslümanların bunu açık bir provokasyon olarak görebileceğinden çekindiğini söyledi.

İLK DEĞİL...

Ne Paludan ne de Park İslam'i saldırılara yabancı değil. Partisi 2019 seçimlerinde parlamento barajına takılan Paludan, Kur'an-ı Kerim'e saldırıları nedeniyle saldırılara uğradığını söyleyerek polis korumayla dolaşıyor.

Paludan ayrıca bazı yasaları çiğnediği için, ırkçılık yargılamalarında çeşitli cezalar da aldı. Palu'dan eylemleri nedeniyle, İsveç'te birçok Müslüman protesto için sokağa döküldü.

Dan Park da nefret söylemi nedeniyle defalarca tutuklandı, para cezasına çarptırıldı ve hapse atıldı. Park'ın 'sanat' dediği alçaklıklarından biri, "Zenci kölemiz kaçtı"... Park burada zincirlenmiş bir Afro-İsveçli öğrenci aktivisti tasvir etti. Yahudi cemaatinin binasına Zyklon B etiketli gamalı haç bıraktı.

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