Avrupa'nın FCAS çıkmazı sürüyor! Karar bir kez daha ertelendi

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Fransa ve İspanya ile yürütülen FCAS programına dair güncel gelişmeleri paylaştı.

Meyer, projeye ilişkin Fransa ile yoğun bir diyalog süreci içinde olduklarını belirterek, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde kesin bir karara varacağız." dedi.

Alman hükümetinin projeyi "oldukça önemli" ancak bir o kadar da "karmaşık" olarak nitelendirdiğini kaydeden Meyer, daha önce şubat sonu olarak işaret edilen takvimin sarktığını teyit etti.

- FCAS HAKKINDA

FCAS programı, Fransa, Almanya ve İspanya'nın mevcut savaş uçaklarının yerini alacak yeni nesil bir hava muharebe sistemi geliştirilmesini öngörüyordu.

Projenin geleceği, taraflar arasında uçağın teknik özellikleri, liderlik paylaşımı ve sanayi iş bölümü konularında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle belirsizliğini koruyor. Özellikle Fransa'nın, yeni nesil uçağın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olması ve uçak gemilerine uyumlu şekilde tasarlanması yönündeki ısrarı, farklı operasyonel ihtiyaçlara odaklanan Almanya ile görüş ayrılıklarını derinleştiriyor.

Yaklaşık 100 milyar avro büyüklüğe ulaşabileceği belirtilen proje, Avrupa savunma işbirliğinin en iddialı girişimlerinden biri olarak görülüyor.

Proje, yalnızca yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmeyi değil, bu uçağa eşlik edecek silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından (İHA) oluşan entegre bir muharebe ağı kurmayı hedefliyor. Sistemin, 2040 yılından itibaren Fransa'nın Rafale, Almanya ve İspanya'nın ise Eurofighter jetlerinin yerini alması planlanıyor.

FCAS projesindeki takvim sapmaları ve stratejik belirsizlikler, bazı Avrupa ülkelerini savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere alternatif çözümlere itiyor. Bu kapsamda, projedeki belirsizlik sürerken birçok Avrupa ülkesinin ABD yapımı F-35 gibi mevcut ve kanıtlanmış platformlara yönelmeye devam etmesi dikkati çekiyor.