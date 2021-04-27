Avrupa'nın göbeğinde bakana kanlı tehdit! İki CD arasına gizlemişler...

27 Nisan 2021 Salı 11:48 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 11:53

İspanya'da siyasetçiler ölüm tehditleri alıyor, gözdağı veren paketler ofislerine gönderiliyor.

Seçimler yaklaştıkça tehditler artarken, son olarak Turizm Bakanı Reyes Maroto kanlı bir bıçak içeren paket aldı.

Bakana gönderildiği belirtilen katlanır bir çakının fotoğrafları yayınladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bıçağın üzerindeki kırmızı sıvının gerçek kan mı, yoksa sadece boya mı olduğu kontrol ediliyor.

BAKANA KADAR NASIL ULAŞTI?

Bakana bıçağın nasıl ulaşabildiği araştırıldığında bıçağın, tarayıcılar tarafından algılanmasını engelleyen iki CD arasına gizlendiği belirlendi.

TRT Haber'in haberine göre, paketin ayrıca kağıtlara basılmış sosyal medya mesajlarının ekran görüntülerini ve el yazısı notu içerdiği bildirildi.

SEÇİMLER YAKLAŞIYOR, TEHDİTLER ARTIYOR

Tehditlerin 4 Mayıs'taki Madrid bölge seçimleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Maroto, İspanya Sosyalist İşçi Partisi tarafından Madrid'in başkan yardımcılığına aday gösterildi.

Maroto olayın ardından "Tehdit ve şiddet, demokrasinin sesini asla susturmayacaktır. Özgürlük hakim olacak "dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Maroto'ya yönelik tehditleri kınadı.

"İspanya'da birlikte varoluşu nefretin ele geçirmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Diğer politikacılar da bakanın yanında yer aldı.

OLAY İLK DEĞİL

Daha önce de İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Sivil Muhafız Başkanı Maria Gamez ve sol görüşlü Podemos partisi lideri Pablo Iglesias da ölüm tehditleri almıştı.

Iglesias'a 4 mermi içeren bir zarf gönderilmişti.