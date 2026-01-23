Terör örgütü YPG/SDG yandaşı bir grup, Stockholm'deki Sergels Torg Meydanı'nda gösteri düzenledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde terör örgütünü simgeleyen paçavraları açan grup, o sırada meydanda elinde Filistin bayrağı taşıyan bir genci hedef aldı.

