  Avrupa'nın göbeğinde terör provokasyonu: Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdılar
Dünya

Avrupa'nın göbeğinde terör provokasyonu: Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdılar

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının düzenlediği gösteride taşkınlık çıktı. Terör örgütü yandaşları, Filistin bayrağı taşıyan bir gence saldırarak fiziksel şiddet uyguladı.

23 Ocak 2026 Cuma 18:57
Avrupa'nın göbeğinde terör provokasyonu: Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdılar
Terör örgütü YPG/SDG yandaşı bir grup, Stockholm'deki Sergels Torg Meydanı'nda gösteri düzenledi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde terör örgütünü simgeleyen paçavraları açan grup, o sırada meydanda elinde Filistin bayrağı taşıyan bir genci hedef aldı.

Terör örgütü yandaşları, gencin elindeki bayrağı alarak fiziksel şiddet uyguladı.

Olay yerinde bulunan İsveç polisi ise saldırılara müdahale ederek, saldırıya uğrayan genci olay yerinden uzaklaştırdı.

Popüler Haberler
