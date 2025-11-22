Merz, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde gazetecilere değerlendirmede bulundu.

İlk çalışma oturumunda, G20 katılımcılarıyla zirvenin konularına ilişkin yapılan müzakerelerin iyi geçtiğini belirten Merz, ancak bunun dışında Avrupa Birliği (AB), Kanada, Japonya ve diğer Avrupa ülkelerinin temsilcileriyle bir dizi toplantı düzenlendiğini dile getirdi.

Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşının nasıl sona erdirilebileceğine ilişkin istişarelerde bulunduklarını aktaran Merz, E3 ülkelerinin (Almanya, Fransa, İngiltere) ve AB'nin diğer temsilcilerinin başka istişareler de yapacağını, dış politika danışmalarının da Cenevre'ye doğru yolda olduğunu belirtti.

Merz, yarın ABD hükümeti ile Ukraynalı temsilcilerin Cenevre'de istişarelerde bulunacağını kaydetti.

"Savaşın sona ermesi elbette Ukrayna'nın koşulsuz onayıyla mümkün olur." diyen Merz, savaşların, ilgili ülkeleri yok sayarak, onların kararı olmadan büyük güçler tarafından sonlandırılamayacağını savundu.

Başbakan Merz, "Bilakis bu, sadece Ukrayna'nın ve bizim de, Avrupa'nın onayıyla bitirilebilecek bir savaştır. Çünkü bu, Avrupa kıtasında bir savaştır." ifadesini kullandı.

Bu savaşın nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak Avrupa'nın güvenliği üzerinde etkileri olacağına işaret eden Merz, "Eğer Ukrayna bu savaşı kaybederse ve muhtemelen çökerse, bunun tüm Avrupa siyasetine etkileri olacak. Tüm Avrupa kıtasına." değerlendirmesinde bulundu.

Barışı sağlamak için fırsat varsa da bunun tüm Avrupa kıtasına etkisi olacağını yineleyen Merz, "Bu sorumluluğun bilincindeyiz." dedi.

"SAVAŞI BİTİRME FIRSATI VAR ANCAK ORTAK BİR İYİ SONUÇTAN OLDUKÇA UZAĞIZ"

Merz, dün akşam, ABD Başbakanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığı bilgisini paylaşarak, Trump'a da bu tutumunu açıkça ifade ettiğini aktardı.

Trump'a, Rusya'nın Budapeşte memorandumuna ilişkin nasıl davrandığını hatırlattığını söyleyen Merz, o dönemde Ukrayna'nın aralarında nükleer silahların da bulunduğu cephaneliğinden vazgeçtiğini, bunun karşılığında Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü kalıcı olarak kabul etme sözünü verdiğini anımsattı.

Rusya'nın buna uymadığını belirten Merz, bu yüzden şimdi (Ukrayna için) başka güvenlik garantilerinin verilmesi, başka güvenilir sözleşmelerin yapılması gerektiğini belirtti.

Avrupalılar ve Almanlar olarak bu sürece katılmaya hazır olduklarını vurgulayan Merz, "Bana göre, şu anda bu savaşı bitirme fırsatı var. Ancak ortak bir iyi sonuçtan hala oldukça uzağız." dedi.