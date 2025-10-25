İSTANBUL 20°C / 13°C
Dünya

Avrupa'nın kalbinde Gazze direnişi: İlhak planına hayır Filistin'den defol!

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme planına karşı yürüyüş düzenledi. Göstericiler, “Katil İsrail”, “Soykırımı durdurun” ve 'Filistin'den defol' sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 18:11 - Güncelleme:
Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddettiklerini vurguladı.

Göstericiler "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil Netanyahu, Gazze'den defol" ve "Batı Şeria ilhakına hayır'" sloganları attı.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler İsveç Parlamentosu'na yürüdü.

Gösteriye katılan aktivist Robin Nilsson, AA muhabirine, İsrail'in Hamas ile yaptığı ateşkese uymadığını söyledi.

Geçen hafta sözde barış yapıldığını kaydeden Nilsson, "Barış anlaşması hakkında konuşacak olursam, açıkça söylemek gerekirse, pek işe yaramadı. Hala ölen çok sayıda çocuk var. Hala evlerinden kaçan Filistinliler var. Yıkılan ve bombalanan çok sayıda ev ve bina var. Açıkçası, bu iğrenç ve korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.

Nilsson, İsrail'in Gazze'de okulları, hastaneleri bombaladığını belirterek, "Filistinli çocukların eğitim alma şansı yok, hastalananların sağlık yardımı alma şansı yok." dedi.

