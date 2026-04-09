  Avrupa'nın üzerinde savaş bulutları: Fransa'dan itiraf gibi 'Rusya' korkusu!
Dünya

Avrupa'nın üzerinde savaş bulutları: Fransa'dan itiraf gibi 'Rusya' korkusu!

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, Rusya ile doğrudan savaş riskine karşı uyararak, askeri hazırlık konusunda bunun birincil endişeleri olduğunu dile getirdi.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 15:26 - Güncelleme:
Avrupa'nın üzerinde savaş bulutları: Fransa'dan itiraf gibi 'Rusya' korkusu!
Mandon, Ulusal Meclis Savunma Komisyonu'nda 2024-2030 Askeri Planlama Yasası'nda yapılacak değişikliklere ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa kıtasında Rus tehdidinin devam ettiğini belirtti.

Ukraynalıların bu tehdide karşı 4 yılı aşkın süredir "kahramanca mücadele" ettiğini kaydeden Mandon, Fransa ve Rusya arasında savaş riskine karşı da uyarıda bulundu.

Mandon, "Rusya ile doğrudan savaş riskinin ordunun hazırlığı konusunda birincil endişeleri olduğunu" dile getirerek, planlamada öngörülen savunma harcamalarının "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Paris hükümeti, 2030'a kadar 36 milyar avro ekleme yaparak yıllık savunma bütçesini 76,3 milyar avroya çıkarmayı hedefliyor.

Genelkurmay Başkanı Mandon, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, Fransız ordusunun "3-4 yıl içinde Rusya ile bir çatışma ihtimaline" hazırlık yaptığını söylemişti.

