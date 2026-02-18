Boris Pistorius, Baltık Denizi'nde NATO'nun Steadfast Dart 2026 askeri tatbikatını izlemesinin ardından, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türk müttefiklerin, tatbikatta yer alan Türk dostların katkısının NATO için bütünüyle büyük önem taşıdığını vurgulayan Pistorius, "Çünkü bu, NATO'nun bazılarının inandığından daha büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye bu konuda her zaman merkezi bir rol oynamıştır ve bugün muhtemelen daha da fazla oynamaktadır." dedi.



Pistorius, Türkiye'nin NATO'ya katkısına dikkati çekerek, "Türkiye, güneydoğu kanadında çok önemli bir NATO ortağıdır ve bugün çok etkileyici bir şekilde görüldüğü gibi Türk Donanması'nda yeni olan ve çok yüksek kaliteli olduğu kanıtlanan amfibi botlarla dikkate değer yeteneklere sahiptir." diye konuştu.

NATO'nun bazılarının inandığından daha büyük olduğunu söyleyen Pistorius, Türkiye'nin bu konuda her zaman merkezi bir rol oynadığının altını çizdi.

Pistorius, yaklaşık 2 bin askeri personel, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçları, TCG Anadolu, TGC İstanbul, TGC Derya ve TGC Oruçreis fırkateynleriyle tatbikata katılan Türkiye'ye teşekkür etti.

Alman Savunma Bakanı, karaya çıkarma tatbikatında görev alan Zırhlı Amfibi Hücum Araçları'nı (ZAHA) da ilgiyle takip etti.

Pistorius'un, kendi cep telefonuyla ZAHA'ları çektikten sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na teşekkür ettiği ve ZAHA'ya olan ilgisini gösterdiği öğrenildi.

BAYRAKTAR TB3 SİHA, NATO KOMUTANI'NIN TAKDİRİNİ TOPLADI

NATO'nun Almanya'nın kuzeyindeki Baltık Denizi'nde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatında görev alan Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) hedefi tam isabetle vurması NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Ingo Gerhartz'ın takdirini topladı.

Tatbikat kapsamında TCG Anadolu gemisini ziyaret eden Gerhartz, burada yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Akdeniz'in güvenliği için Türkiye'yi işaret etti! NATO yetkilisi Colomina: Çok büyük rol oynuyorlar Ziyaret esnasında Bayraktar TB3'ün uçuşunu ve hedefe atışını da izleyen Gerhartz, hedefin tam isabetle vurulmasını alkışla karşıladı.

Gerhartz, burada yaptığı açıklamada, "NATO Komutanı olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Steadfast Dart 2026 tatbikatına bu kadar önemli ve dikkate değer bir katkı sağladıkları için çok minnettarım." dedi.

Atışın başarılı şekilde yapılmasının ardından Gerhartz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Bayraktar TB3'ün yanına giderek ilgilileri tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, Bayraktar TB3 SİHA'nın attığı füzedeki "Mavi vatan sınır tanımaz" yazısı dikkat çekti.

İlk kez kullanılıyor Türkiye, NATO'ya damgasını vurdu