Avrupa'ya gözdağı! Asker yığdığı sınıra gitti

star.com.tr 22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:07 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:16

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, planlanan askeri tatbikatlar öncesinde, teftiş için günün erken saatlerinde Belarus'un batısındaki Grodno kenti yakınlarındaki bir askeri eğitim bölgesine geldi.



Burada açıklamalarda bulunan Lukaşenko, orduyu savaş alarmı durumuna geçirmenin ve ülkenin batı sınırlarına asker göndermenin 25 yıldır aldığı en zorlu karar olduğunu söyledi.

Lukaşenko daha önce de, Grodno bölgesini ilhak etmek amacıyla ülkenin batısına dışarıdan bir işgal tehdidi olduğunu ileri sürmüştü.

Lukaşenko, Cumartesi (bugün) günkü teftiş sırasında, acil durumdaki ekonomik sorunlarla uğraşmak yerine, ülkenin güvenliğini sağlamak zorunda kaldığını belirterek bu durumdan yakındı.

Lukaşenko açıklamasında, 'Beni en çok endişelendiren, Belarus'taki bu iç duruma bir dış faktörün eklenmiş olması. Sınırlarımızın hemen yakınında (Polonya ve Litvanya toprakları) ciddi bir NATO askeri hareketi görüyoruz.' dedi.

Belarus Devlet Başkanı ayrıca, ülkenin savunma bakanı ve Batı Harekat Komutanlığı başkanına, 'Her şeyden önce, Belarus'un batı incisini korumak için her türlü çabayı göstermeleri talimatını verdiğini.' söyledi.

26 yıldır Belarus'u yöneten Lukaşenko, 'şaibe' iddiaları arasında sonuçlanan 9 Ağustos'taki başkanlık seçimlerinden de galib ayrıldı.

Ancak, seçim gecesi ortaya atılan 'şaibe' iddiası ve muhalefetin itirazlarıyla başkent Minsk'te başlayan protestolar, kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Muhalefetten gelen yeniden seçim talepleri Avrupa ülkeler tarafından desteklenirken Lukaşenko, 'Beni öldürmeden seçim yapamazsınız.' dedi.

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