Avustralya asker sayısını yüzde 30 artırma kararı aldı

AA 10 Mart 2022 Perşembe 07:27 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 07:28

Başbakanlığın resmi internet sitesinden yazılı açıklamada bulunan Başbakan Morrison, önümüzdeki 18 yıllık dönemde ADF'nin kalıcı personel sayısını 18 bin 500 artırarak 80 bine çıkartacaklarını ve bununda 38 milyar Avustralya Doları ( yaklaşık 27.7 milyar ABD Doları) tutarında olacağını söyledi.

Asker sayısını artırmalarının ADF'nin Avustralyalıları güvende tutması için gerekli olduğunu belirten Başbakan Morrison, "Hükümetimin ilk önceliği Avustralyalıları güvende tutmak ve bunu yapmak için, elde ettiğimiz en son yetenekleri kullanarak Avustralya'yı korumak için daha fazla asker, denizci, havacı erkek ve kadınların olduğu daha büyük bir ADF'ye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yapılacak asker sayısındaki artışı "Avustralya tarihinde barış zamanında yapılan en büyük artış" olarak değerlendiren Morrison, "Dünyamız giderek daha belirsiz hale geliyor, bu nedenle önümüzdeki on yıllarda insanlarımızı ve ulusal çıkarlarımızı korumak için şimdi adımlar atmamız önemli.' dedi.

Başbakan Morrison alınacak yeni birliklerden bir kısmının İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladıkları "AUKUS" anlaşması kapsamında inşa edecekleri nükleer denizaltı filosunda görev yapacaklarını sözlerine ekledi.

- AVUSTRALYA SON YILLARDA ASKERİ ALANLARDAKİ ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Başbakanı Scott Morrison, 7 Mart 2022'de yaptığı açıklamada, Avustralya'nın doğu kıyalarında 10 Avustralya milyar doları (yaklaşık 7,4 milyar ABD doları) değerinde nükleer denizaltı üssü inşa edeceklerini duyurmuştu.

Bununla birlikte, Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile 15 Eylül 2021'de imzaladığı 'AUKUS' güvenlik anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'daki tersanelerde en az 8 adet nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edeceğini açıklamıştı.

Anlaşmaya taraf olan 3 ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı yeni ortaklık anlaşmasıyla Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar Avustralya dolarlık (yaklaşık 66,6 milyar ABD doları) Fransız tasarımlı denizaltı projesinin sonunu da getirmişti.

Anlaşmanın iptalini ihanet olarak değerlendiren Fransa, Canberra büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.