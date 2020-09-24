Avustralya bankası, para aklamaktan 919 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti

AA 24 Eylül 2020 Perşembe 11:06 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 14:34

Avustralya Banka İşlemi Raporları ve İnceleme Merkezi (AUSTRAC), Kasım 2013-Eylül 2018'de 7 milyar dolar değerindeki 19 milyon 500 bin uluslararası para transferini bildirmediğini kabul eden Westpac ile ödeyeceği ceza konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Federal Mahkeme'nin Westpac'in ödemeyi kabul ettiği 919 milyon dolar cezanın uygun olduğuna hükmetmesi halinde bu, Avustralya tarihindeki en büyük para cezası olacak.

Nisan ayında göreve gelen Westpac Baş Yöneticisi Peter King, Banka'nın kendisini hataların tekrarlanmamasını temin etmeye adadığını söyledi.

Avustralya'da 2018 yılında Commonwealth Bank of Australia ile varılan benzer anlaşmada Banka, 495 milyon dolar ceza ödemişti.