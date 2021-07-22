Avustralya Başbakanı Morrison, Kovid-19 aşılamasında hedeflere ulaşamadıklarını kabul etti

AA 22 Temmuz 2021 Perşembe 10:17 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 10:18

Morrison, başkent Canberra'da düzenlediği basın toplantısında son haftalarda artış gösteren Kovid-19 vakalarına karşı verilen mücadele ve aşılama çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kovid-19 aşılarının halka ulaşmasında yaşanan gecikme ve aksamalardaki sorumluğu üzerine aldığını belirten Morrison, hedeflerindeki rakamlara ulaşmadıklarını kabul etti.

Özür dilemesi yönündeki çağrıları kabul etmeyen Morrison, "Bu yılın başında umduğumuz rakamları alamadığımız için kesinlikle üzgünüm. Hiçbir ülke her şeyi doğru yapamaz. Hiçbir başbakan da her şeyi doğru yapamaz, bu yüzden benim işim işe devam etmek." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısı yapacak mekanların sayısının artırılacağını belirten Morrison, bu ayın sonuna kadar aşı yapılan eczane sayısının 118'den 470'e çıkarılacağını söyledi.

Avustralya'da federal hükümetin sorumluğundaki aşı uygulamasında, onay alan aşıların ülke içinde dağıtımında gecikmeler yaşanmasının yanı sıra aşıları yapacak eczane, aile hekimi ve sağlık kurumlarının sayılarının yetersiz olduğu ortaya çıkmıştı.

İstatistik Ofisinin verilerine göre yaklaşık 25 milyon 793 bin nüfuslu ülkede ilk doz aşı olanların oranı yüzde 29,1, ikinci doz aşı olanların oranı ise yüzde 11,66.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da virüse yakalanan 32 bin 425 kişiden 915'i hayatını kaybetti.

Son haftalarda Delta varyantının yükselişe geçtiği ülkedeki toplam 1452 aktif vakadan 29'u yoğun bakımda olmak üzere 142'sinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.