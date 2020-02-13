İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0612
  • EURO
    6,5906
  • ALTIN
    306.665
  • BIST100
    120063
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avustralya Çin'den gelenlere seyahat yasağını uzattı
Dünya

Avustralya Çin'den gelenlere seyahat yasağını uzattı

Avustralya, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Çin'e uygulanan seyahat yasağını bir hafta daha uzattı.

AA13.02.2020  14:22 - Güncelleme: 13.02.2020  14:22

Başbakan Scott Morrison, federal hükümetin Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle daha önce açıkladıkları "Çin'den Avustralya'ya 14 günlük seyahat yasağı"nı bir hafta daha uzattıklarını duyurdu.

15 HASTADAN 5'İ İYİLEŞTİ

Basın toplantısında, Avustralya'da Kovid-19 hakkındaki son rakamları paylaşan Sağlık Şefi Profesör Brendan Murphy de ülkede virüs bulaşan 15 hastadan 5'inin iyileştiğini söyledi.

Avustralya, Çin'den ilk olarak tahliye ettiği 243 vatandaşını, ülkeye yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzaktaki Noel Adası'nda mülteciler için kurulan gözaltı merkezinde, 270 kişiden oluşan ikinci grubu da Kuzey Bölgesi'nde bir dönem maden işçilerinin kullandığı kampta karantinaya almıştı.

Karantinaya alınanlarda şimdiye kadar virüse rastlanmadı.

JAPONYA, YENİ TİP KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE 15,3 MİLYAR YEN AKTARIYOR

Bu arada Japonya, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için acil durum tedbirlerine 15,3 milyar yen (yaklaşık 840 milyon lira) aktaracak.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüsle mücadeleye 10,3 milyar doları devlet bütçesindeki rezerv fonlarından olmak üzere 15,3 milyar yen tahsis edileceğini açıkladı.

Abe, bu miktarın yarın kabine tarafından onaylanacağını kaydetti.

ABD'nin Suriye Temsilcisi jeffrey Ankara'da Türkçe açıklama yaptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi
Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın
Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Bombardıman uçakları gönderildi
Bombardıman uçakları gönderildi

Bombardıman uçakları gönderildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.