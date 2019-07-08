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Avustralya Çin'i suçluyor, Çin 'Japonya'ya bakın' diyor

Avustralya'nın 'Çin casus gemisiyle tatbikatlarımız hakkında bilgi toplmaya çalışıyor' iddiasına Çin Halk Ordusu'ndan (PLA) cevap geldi. PLA Donanma Askeri ve Akademik Araştırma Enstitüsü uzmanlarından Zhang Junshe, 'İddialar abartılı. 'Çin tehdidi' teorisini güçlendirmeye çalışıyorlar.' dedi.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
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Çin'in hakimiyet iddia ettiği Güney Çin Denizi'nde Avustralya, Japonya ve ABD'nin de dahil olduğu gerilimler sürerken, Avustralya'nın Çin'e yönelik suçlamaları karşılıklı restleşmelere neden oluyor.
 
Mayıs ayında Güney Çin Denizi'⁬ndeki Çin balıkçı teknelerinin Avustralya helikopterlerine lazer saldırısı gerçekleştirdiğini ileri süren Avustralya, haziran ayında da Çin askerlerinin Avustralya'ya uğrayıp gemilere ''bebek maması'' kutuları yüklediğini, bunun gizli bir görev olabileceğini iddia etti.
 
Çin ise, bebek maması olayı ile ilgili, ''Askerlerin ziyaret ettikleri yerlerde cazibe merkezlerini ziyaret etmesi ve yerel ürünler alması normaldir.'' açıklamasında bulunurken, helikopterlere yönelik lazer saldırılarını kesin bir dille reddetti.
 
SON SUÇLAMA: CASUS GEMİ
 
 
Avustralya ordusu, 2 yılda bir ABD ile Avustralya'nın ortak düzenlediği tatbikatlarda bir casusluk skandalı yaşandığını ileri sürdü.
 
İddiaya göre Çin'e ait Dongdiao sınıfı Type 815G elektronik gözetleme gemisinin, Cumartesi günü Papua Yeni Gine'nin kuzeyinden Avustralya'ya doğru yol almaya başladı. Hedefleri gizlice dinlemek için tasarlanan ve gelişmiş iletişim sistemlerine sahip geminin, Avustralya ordusu tarafından takibe alındığı belirtildi.
 
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Avustralya Savunm Kuvvetleri (ADF) Ortak Operasyonlar şefi Korgeneral Greg Bilton, ''Onu izliyoruz ve hedefini bilmiyoruz. Ancak Queensland'ın doğu kıyılarına yaklaşacağını varsayarak önlemlerimiz alacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.
 
 
''ÇİN TEHDİDİ TEORSİNİ BESLEMEK İÇİN BİR TAKIM UYDURMALAR...''
 
Çinli uzmanlar, Avustralya'nın Çin'in sıradan denizcilik faaliyetleri ile ilgilenmek yerine Japonya'nın tatbikatlara gönderdiği amfibi gemileri ile ilgilenmesi gerektiğini belirtiyor. Buna gerekçe olarak da Japonya'nın İkinci Dünya Savaşından sonra savunma politikalarına aykırı olan saldırgan askeri girişimleri gösteriliyor.
 
Global Times'a açıklamalarda bulunan PLA Donanma Askeri Akademik Araştırma Enstitüsü uzmanlarından Zhang Junshe, ''Avustralya'nın iddiası abartılı olmaktan başka bir şey değil ve "Çin tehdidi" teorisini yutturmayı hedefliyor.'' dedi.
 
 
Junshe, Çin gemilerinin uluslararası sularda yelken açma hakkına sahip olduğunu bildikleri halde, Çin'in casuslukla suçlanmasını ve endişelendiğini anlamadıklarını belirtti.
 
Japonya'nın askeri gelişiminin dünyayı asıl endişelendiren konu olması gerektiğini belirten Junshe, ''Japonya'daki askeri gelişmeler ve savunma politikalarından uzak saldırgan tutum, Japonya tarafından işgal edilen ülkelerde endişeye neden oluyor. Avustralya dahil, Çin'in normal denizcilik faaliyetleri hakkında sorumsuz yorumlar yapan ülkeler, bunun yerine Japonya'nın saldırgan askeri gücünün hızlı gelişimi konusunda endişe duymalıdır.'' dedi.

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