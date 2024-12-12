İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2024 Perşembe / 11 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8807
  • EURO
    36,7953
  • ALTIN
    3044.48
  • BIST100
    10135.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avustralya'dan dijital platformlar için yeni plan
Dünya

Avustralya'dan dijital platformlar için yeni plan

Avustralya, basın organlarına ödeme yapmayan dijital platformları vergilendirmeyi planlıyor.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Avustralya'dan dijital platformlar için yeni plan
ABONE OL

Avustralya hükümeti, gelirlerini Avustralyalı basın kuruluşlarıyla paylaşmayı kabul etmedikleri takdirde büyük dijital platformları ve arama motorlarını vergilendireceğini bildirdi.

İletişim Bakanı Michelle Rowland ve Hazine Müsteşar Yardımcısı Stephen Jones, verginin 1 Ocak 2025'ten itibaren Avustralya'dan yılda 250 milyon Avustralya dolarından (160 milyon ABD doları) fazla gelir elde eden teknoloji şirketlerine uygulanacağını açıkladı.

Bu şirketler arasında Meta, Google, Alphabet ve ByteDance yer alıyor.

Hükümetin yeni vergisi, Avustralyalı medya kuruluşlarına ödenen parayla dengelenecek. Verginin boyutu henüz net değil.

Hazine Müsteşar Yardımcısı Jones, yaptığı açıklamada, "Asıl amaç gelir elde etmek değil. Umarız hiç gelir elde etmeyiz. Asıl amaç, Avustralya'daki platformlar ve haber medyası işletmeleri arasında anlaşma yapılmasını teşvik etmektir." dedi.

Bu hamle Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta'nın Avustralyalı haber yayıncılarına içerikleri için ödeme yapmak üzere üç yıllık anlaşmaları yenilemeyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Bir önceki hükümet 2021'de, teknoloji devlerini Avustralyalı medya şirketleriyle gelir paylaşımı anlaşmaları yapmaya ya da Avustralya'daki gelirlerinin yüzde 10'u kadar para cezasına çarptırılmaya zorlayan bazı yasaları yürürlüğe koymuştu.

  • avustralya vergi
  • basın ödemeleri
  • google seo

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.