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Dünya

Avustralya Genelkurmay Başkanı, savaş suçu iddialarıyla ilgili ABD'den uyarı aldığını söyledi

Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, Afganistan'da Avustralyalı askerlere yönelik savaş suçu iddiaları sebebiyle, ABD kuvvetlerinin Avustralya Özel Hava Alayı (SAS) ile çalışmayabileceği konusunda ABD tarafından uyarı aldığını söyledi.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
Avustralya Genelkurmay Başkanı, savaş suçu iddialarıyla ilgili ABD'den uyarı aldığını söyledi
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Campbell, Senato komitesinde yaptığı konuşmada, 2021 yılında Canberra'daki ABD savunma ataşesinden mektupla bir uyarı aldığını açıkladı.

Mektubun içeriğinin 2000 yılında yayımlanan Avustralya Savaş Suçları Araştırma Raporu'na dayandığını belirten Campbell, mektupta, Avustralya SAS yöneticilerinin "Afganistan'da savaş suçu işlediği" iddiasıyla "isminin kirlenmiş" olabileceğinin aktarıldığını söyledi.

Campbell, mektupta, Avustralya askerlerinin Afganistan'da 39 kişiyi öldürdüklerine dair "inandırıcı bilgilerin" yer aldığını ve bu nedenle ABD ordusunun, insan haklarını ihlal eden birimlerle çalışmasını engelleyen kanununun gündeme gelebileceğinin vurgulandığını kaydetti.

- Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediği iddiası

Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) Genel Müfettişi Paul Brereton'un, 4 yıllık soruşturmanın ardından hazırladığı raporda, Avustralya askerlerinin Afganistan'da 39 sivili öldürdüklerine dair "inandırıcı bilgilerin" olduğu belirtilmişti.

Raporda, 36 olayla ilgili cezai soruşturma yürütülmesi için konunun Avustralya Federal Polisi'ne (AFP) sevki tavsiye edilmişti.

- CAMPBELL, AFGANİSTAN HALKINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, 2020'de raporu kamuoyuna açıklamış ve Afgan halkından özür dilemişti.

Avustralya'nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyordu.

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