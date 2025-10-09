İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7295
  • EURO
    48,5834
  • ALTIN
    5417.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avustralya ile Hindistan arasında savunma işbirliği güçleniyor
Dünya

Avustralya ile Hindistan arasında savunma işbirliği güçleniyor

Avustralya ve Hindistan, askeri diyaloğu artırmak ve denizaltı kurtarma operasyonlarında ortak hareket etmek için savunma anlaşması imzaladı.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
Avustralya ile Hindistan arasında savunma işbirliği güçleniyor
ABONE OL

Canberra Times gazetesinin haberine göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, başkent Canberra'da bir araya geldi.

Bakanların görüşmesinin ardından yayımlanan ortak açıklamada, iki ülke arasında askeri diyaloğun artırılmasını ve denizaltı kurtarma operasyonlarında işbirliğini öngören bir savunma anlaşması imzalandığı bildirildi.

Marles, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin, Hint-Pasifik bölgesinin istikrarının sağlanması için önemli olduğuna dikkati çekti.

Görüşmeyle birlikte, 12 yılın ardından ilk defa bir Hint Savunma Bakanı Avustralya'yı ziyaret etmiş oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.