İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,314
  • 6,0389
  • 226.944
  • 104.330
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avustralya Kardinali cinsel tacizden suçlu bulundu

Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell, Melbourne’de görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avustralya’nın Melbourne kentinde 1996 ile 2001 yılları arasında başpiskopos olarak görev yapan 77 yaşındaki Kardinal George Pell’in, iki erkek çocuğa cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı davada jürinin kararı belli oldu.

Jüri, Vatikan’ın 3 numaralı ismi olan Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar verdi.

Yaklaşık 3,5 günlük düşünme süresinin ardından kararı açıklayan 8 erkek ve 4 kadından oluşan jüri üyelerinin tamamının, Pell’in 5 tacizden suçlu olduğuna kanaat getirdikleri bildirildi.

Medyada yer alan taciz ve tecavüz ifadeleri, mağdurlardan birinin 2015 yılında önce polise, ardından da mahkemeye anlattıklarına dayanıyor. Hayatını kaybeden diğer mağdurun ise ne zaman ve neden vefat ettiği konusunda bilgi bulunmuyor.

KARDİNAL YARINKİ DURUŞMADA TUTUKLANABİLİR

Kefaletle serbest kalan ve tutuksuz yargılanan Pell’in yarın Melbourne’de hakim karşısına çıkması bekleniyor. Jürinin kararının ardından tutuklanması beklenen Kardinal Pell’in alacağı ceza yaklaşık iki hafta sonra yapılması öngörülen duruşmada belli olacak.

Avustralya yasalarını göre cinsel taciz davalarında suçlu bulunanlar 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

KARDİNAL, SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Jüri tarafından suçlu bulunmasına karşın hakkındaki suçlamaları reddeden Pell, masum olduğunu ifade etti. Yarınki mahkemeden çıkacak karara itiraz edeceklerini açıklayan Pell’in avukatları ise davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

Avustralya’da çocuklara yönelik cinsel istismarları araştırmak için 2012 yılında kurulan Kraliyet Komisyonu, beş yıllık araştırmanın ardından 2017 yılında yayınladığı raporunda, kiliseler, okullar ve devlet kurumlarında on binlerce çocuğun cinsel istismara uğradığını ortaya çıkarmıştı. Komisyon benzer vakaların tekrarlanmaması için yetkililere tavsiyelerde bulunmuştu.

Avustralya Katolik Piskopos Konferansı Başkanı Başpiskopos Denis Hart, mağdurlardan özür dileyerek tavsiyeleri dikkate alacaklarını ve piskoposların evlenme yasağı konusundaki öneriyi Vatikan'a ileteceklerini kaydetmişti.

Muavin ve otobüs şoförünün kafasına silah dayayıp rehin aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

32 ilde dev FETÖ operasyonu! Muvazzaf askerlere gözaltı

32 ilde dev FETÖ operasyonu! Muvazzaf askerlere gözaltı

Kocamaz DP’den de aday olamadı

Kocamaz DP’den de aday olamadı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

İstanbul'da kimyasal panik! Vatandaşlar sokağa döküldü

İstanbul'da kimyasal panik! Vatandaşlar sokağa döküldü

İlk ortak miting 17 Mart’ta İzmir’de

İlk ortak miting 17 Mart’ta İzmir’de

Yüzde 86 evet çıktı! Anayasa değişiyor

Yüzde 86 evet çıktı! Anayasa değişiyor

Katar: Tüm dünya geçersiz olduğunu anladı

Katar: Tüm dünya geçersiz olduğunu anladı

Rusya'dan ABD çıkışı: Dünyayı parçalıyorlar

Rusya'dan ABD çıkışı: Dünyayı parçalıyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Muavin ve otobüs şoförünün kafasına silah dayayıp rehin aldı

Muavin ve otobüs şoförünün kafasına silah dayayıp rehin aldı

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA