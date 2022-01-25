Avustralya muhalefet lideri, iktidarlarında Çin'le ilişkilerin değişmeyeceğini açıkladı

AA 25 Ocak 2022 Salı 10:48 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 10:48

Albanese, mayıs ayında düzenlenecek genel seçim öncesi Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı açıklamada, Avustralya'nın daha kavgacı bir Çin'e karşı benimseyeceği politikaların partileri bölmeyeceğini söyledi.

"İktidarda kim olursa olsun, zor bir ilişki olacak." diyen Albanese, iki ülke arasındaki ilişkilerin Avustralya'nın değil Çin'in tutumunu değiştirmesi nedeniyle zor olacağını dile getirdi.

Anthony Albanese, hükümeti bu konuda suçlamadığını kaydederek, kendi hükümetinin Çin'e karşı olgun şekilde, provokatif tavır takınmadan hareket edeceğini belirtti.

Hükümetin Asya-Pasifik'teki yardımlarını kesmesinin, Çin'in bölgedeki nüfuzunu artırmasına yol açtığını savunan İşçi Partisi lideri Albanese, "Bu hükümetin basiretsizliği, eğer Avustralya ve demokratik milletler çekilirse, tahmin edin ne olur? Boşluğu doldurmak isteyen başkaları olacaktır." ifadesini kullandı.

Gelecek hafta da Başbakan Scott Morrison Ulusal Basın Kulübü'nde konuşma yapacak.

Morrison, 2013'ten bu yana iktidarda olan muhafazakar koalisyonun 3. başbakanı olarak görev yapıyor.

İlk muhafazakar koalisyonun başbakanı Tony Abbot, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 2014'te Canberra'da ağırlamış, bu iki ülke ilişkilerinde önemli bir nokta olmuştu.

Abbott'un halefi Başbakanı Malcolm Turnbull'un ihanet ve casusluk yasalarını, gizli dış müdahaleleri yasaklayacak şekilde güncellemesi ilişkilerin bozulmasına neden olmuştu.

Morrison'un 2018'de başlayan yönetiminde, Çinli bakanlar Avustralyalı meslektaşlarıyla görüşmeyi reddetmiş, Çin'e yapılan kömür, şarap ve arpa gibi temel ihracatlarda kesinti olmuştu.

Avustralyalı ihracatçılar, Kovid-19'un kökenlerine dair bağımsız araştırma çağrısı yaparak Çin'i kızdıran hükümeti genel olarak desteklemişti.