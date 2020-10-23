Avustralya, Orta Doğu sularındaki askeri varlıklarını sonlandırma kararı aldı

star.com.tr 23 Ekim 2020 Cuma 22:16 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 22:18

Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, bundan sonra Ortadoğu'ya askeri gemi gönderilmeyeceğini, Hürmüz Boğazı'nda devriye gezen ABD öncülüğündeki koalisyondan da bu yılın sonunda çekileceklerini duyurdu.

Giderek daha zorlu bir stratejik ortamla karşı karşıya olduklarını belirten Reynolds, "Sonuç olarak, Avustralya Savunma Kuvvetleri bölgemizde daha fazla kaynak konuşlandırmak için Orta Doğu'daki deniz varlığını azaltacak." şeklinde konuştu.

Donanmanın, kötüleşen stratejik koşullar nedeniyle Hint-Pasifik ve Avustralya'nın yakın bölgelerine daha fazla odaklanacağı belirtildi.

Basra Körfezi ve etrafında konuşlandırılan son gemi olan HMAS Toowoomba, haziran ayında Avustralya'ya dönmüştü.

Korgeneral Greg Bilton, değişikliklerin Avustralya Savunma Kuvvetleri için tarihi bir değişime işaret ettiğini ve Orta Doğu'da devam eden desteğin Avustralya'nın stratejik ortakları tarafından takdir edildiğini belirterek, "30 yılı aşkın süredir Ortadoğu'da seyir özgürlüğünü, deniz güvenliğini ve serbest ticaret akışını destekledik" şeklinde konuştu.

Kararın alınmasında, Çin'in Güney Çin Denizi'nde askeri varlığını güçlendirmesi ve Çin-ABD geriliminin artması etkili oldu.

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