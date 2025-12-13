İSTANBUL 14°C / 8°C
13 Aralık 2025 Cumartesi
  • Avustralya sakinlerinden sosyal medyaya yaş sınırı yasasına tam destek
Dünya

Avustralya sakinlerinden sosyal medyaya yaş sınırı yasasına tam destek

Avustralya'da yapılan anket, her 5 yetişkinden neredeyse 4'ünün, ülkede 16 yaşın altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini engelleyen yasal düzenlemeye destek verdiğini ortaya koydu.

13 Aralık 2025 Cumartesi 17:36
Avustralya sakinlerinden sosyal medyaya yaş sınırı yasasına tam destek
Avustralya'da hükümet ve Monash Üniversitesi ortaklığında Roy Morgan Araştırma Şirketi'ne yaptırılan ankette, farklı yaş gruplarından 1598 yetişkine 10 Aralık'ta yürürlüğe giren yasal düzenlemeye ilişkin görüşleri soruldu.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 79'u, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemeyi tasvip ettiklerini söyledi.

Yasal düzenlemeye, katılımcılar arasında en yüksek desteği yüzde 87'lik oranla 65 yaş ve üstündeki katılımcılar verdi.

En düşük destek veren 18-24 yaş grubunda bile katılımcıların yüzde 72'si yasayı onayladı.

Ankette, yasayı savunan katılımcılar çoğunlukla gençlerin sosyal medyada istismar edilmesi, manipülasyona uğraması, ruh sağlıklarının kötü etkilenmesi, zorbalığa uğraması, dezenformasyon ve radikal içeriklere maruz kalması gibi gerekçelere işaret etti.

Karşıt görüşteki katılımcılar ise yasanın etkili olmayabileceği, sansüre yol açabileceği, gençlerin internet ortamında sosyalleşmesini engelleyebileceği gibi endişelere sahip olduğunu belirtti.

AVUSTRALYA'DA SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI YASASI

Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödeyeceği öngörülüyor.

