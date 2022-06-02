Avustralya, Samoa ile 8 yıllık ortaklık konusunda anlaşmaya vardı

Avustralya Yayın Kurumunda (ABC) yer alan habere göre, Wong, Samoa'nın başkenti Apia'yı ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, Samoa ile yaptıkları toplumsal kapsayıcılık ve insani gelişim çerçevesindeki 8 yıllık yeni ortaklıkla, ülkenin en "kritik" zorlukların üstesinden geleceğini söyledi.

Samoa'nın Nafanua II devriye botunun Ağustos 2021'de bir resifte karaya oturduğunu anımsatan Wong, Avustralya'nın gelecek yıl Samoa'ya Guardian sınıfı devriye botu bağışlayacağını bildirdi.

Wong, "Bu deniz araçlarının ada ülkeleri için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.

Samoa Başbakanı Fiame Naomi Mata'afa, Wong'un açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni devriye botunun, ülkesinin deniz güvenliği için kritik öneme sahip olacağını belirtti.

Geçen hafta Fiji'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Wong'un, Samoa'nın ardından Tonga'yı ziyaret etmesi bekleniyor.