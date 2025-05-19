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Dünya

Avustralya, Ukrayna'ya 49 tanklık ilk sevkiyat gönderecek

Avustralya hükümeti, hizmet dışı kalmış Abrams tank filosunu, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya göndereceğini bildirdi.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 16:18 - Güncelleme:
Avustralya, Ukrayna'ya 49 tanklık ilk sevkiyat gönderecek
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ABC News'in haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, hafta sonu İtalya'nın başkenti Roma'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Görüşmede ülkesinin, Ukrayna'ya "elinden geleni" yapmak istediğini söyleyen Albanese, emekliye çıkarılan bir Abrams tank filosunun Ukrayna'ya sevk edileceğini belirtti.

49 TANKLIK İLK SEVKİYAT

Avustralya basınına göre bu kapsamda, emekliye çıkarılan filodan 49 tanklık ilk sevkiyat Ukrayna'ya deniz yoluyla gönderilecek.

Sevkiyatın varış ve teslimat tarihlerinin güvenlik gerekçeleriyle gizli tutulduğu ifade edildi.

Avustralya'nın, Ukrayna'ya yaklaşık 1,5 milyar Avustralya doları (962 milyon ABD doları) destek sağladığı aktarılıyor.

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