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Dünya

Avustralya ve Japon hava kuvvetleri ilk kez havada yakıt ikmali tatbikatı yaptı

Avustralya'nın KC-30A tanker uçağı ve Japonya'nın F-15 Eagle savaş uçakları ilk kez havada yakıt ikmali tatbikatı düzenledi.

AA2 Mayıs 2023 Salı 17:30 - Güncelleme:
Avustralya ve Japon hava kuvvetleri ilk kez havada yakıt ikmali tatbikatı yaptı
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The Defense Post'un haberine göre, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) tarafından yapılan açıklamada, ikmal tatbikatının iki ülke arasındaki ekip çalışmasını geliştirdiği ve birlikte çalışabilirliği artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatın, Hint-Pasifik hava sahasını güvence altına almanın ve güçlendirmenin temel bir parçası olduğu belirtildi.

Tatbikatta, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri tankeri KC-30A'nın, Japon Hava Öz Savunma Kuvvetleri savaş uçakları F-15J ve F-15DJ'ye gelişmiş aktarma gücüyle ikmal yaptığı bildirildi.

Gece ve gündüz değişen koşullar ve manevralar altında yapıldığı aktarılan tatbikatın, 11 uçuş ve 325 temas içerdiği belirtildi.

Denemelerden elde edilen gözlemlerin, gelecekteki görevlerde F-15 jetlerine yakıt ikmali yapacak Avustralyalı KC-30A hava mürettebatını eğitmek için kullanılacağı ifade edildi.

Avustralya Hava Kuvvetlerinden Tümgeneral Darren Goldie, "Hava kuvvetlerimiz arasındaki işbirliği, büyük mesafelerin aşılmasına bağlıdır ve havadan havaya yakıt ikmali, bunu başarma şeklimizin önemli bir parçasıdır." dedi.

Goldie, "Bu son yakıt ikmali denemelerinin başarısı, derin ve kalıcı ilişkimizi geliştirme, birbirimizin güçlü yanlarını anlama ve birlikte çalışabilirliğimizi daha da ilerletme taahhüdümüzü yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerinin Brisbane yakınlarındaki RAAF Amberley ana üssünde konuşlandırdığı 7 KC-30A tanker uçakları, 100 tonun üzerinde yakıt taşıyabiliyor.

2011'de hizmete alınan KC-30A, ulusal ve uluslararası ikmal operasyonlarında aktif olarak kullanılıyor.

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