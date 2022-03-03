Avustralya ve Yeni Zelanda'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

AA 3 Mart 2022 Perşembe 07:03 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 07:03

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 28 bin 20 vaka tespit edildi, ülke genelinde bugüne kadar virüse yakalananların sayısı da 2 milyon 920 binin üzerine çıktı.

Ülke genelinde 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'un ilk görüldüğü günden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 bin 311'e yükseldi.

Yeni Güney Galler eyaleti 11 bin 338 yeni vakanın kaydedilmesiyle en fazla vaka görülen eyalet olurken Kovid-19'dan 23 kişinin öldüğü Victoria, en fazla can kaybı yaşanan eyalet oldu.

Halen 204 binden fazla aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, hastanedeki 2 bin 61 kişiden 157'si yoğun bakımda tedavi görüyor.

- YENİ ZELANDA'DA VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Yeni Zelanda'da, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 23 bin 194 kişinin virüse yakalanmasıyla günlük vaka sayıları bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Virüsten yeni can kaybı bildirilmeyen ülkede, daha önceki günlük en yüksek vaka sayısı dün 22 bin 152 kişinin virüse yakalanmasıyla kayıtlara geçmişti.

Resmi verilere göre, 146 bin 779 aktif vakanın bulunduğu ülkede, bugüne kadar toplam 56 kişide hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda'da virüsün ilk tespit edilmesinden bu yana 166 bin 098 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

