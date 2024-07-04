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Dünya

Avustralya'da 12 yaşındaki çocuk timsah saldırısı sonrası hayatını kaybetti

Avustralya Kuzey Toprakları polisi, kayıp 12 yaşındaki bir çocuğun timsah tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 14:01 - Güncelleme:
Avustralya'da 12 yaşındaki çocuk timsah saldırısı sonrası hayatını kaybetti
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Kuzey Toprakları eyaletindeki bir derede yüzen 12 yaşındaki kızın kaybolduğuna yönelik alınan ihbar üzerine polisler arama faaliyeti başlattı. Karadan, havadan ve sudan yürütülen 36 saatlik yoğun arama çalışmaları sonucunda, kızın kaybolduğu yerin yakınlarındaki nehir sisteminde ceset parçaları bulundu.

TİMSAH SALDIRISI DOĞRULANDI

Ceset parçalarının kaybolduğu bildirilen kıza ait olduğunu ifade eden kıdemli Polis Erica Gibson, Palumpa bölgesi yakınında bulunan ceset parçalarındaki yaraların timsah saldırısını doğruladığını açıkladı.

Bu sonucun kızın ailesi ve aramaya katılan herkes için üzücü olduğunu dile getiren Gibson, timsahın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Avustralya'da vahşi hayvanların saldırısı sonucunda her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

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