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Dünya

Avustralya'da 14 yaşından küçüklere sosyal medyanın yasaklanması gündemde

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti, 14 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanırken, söz konusu platformlarının 'bağımlılığı endüstrileştirdiği' ifade edildi.

AA9 Eylül 2024 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Avustralya'da 14 yaşından küçüklere sosyal medyanın yasaklanması gündemde
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News.com.au sitesinin haberine göre, eski Yüksek Mahkeme Yargıcı Robert French, küçük çocukların sosyal medyanın kullanmasına ilişkin yasal konuların incelendiği bir rapor hazırladı.

Raporda, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanmasını içeren bir yasa tasarısı da yer aldı.

TÜM EYALETLERE ÇAĞRI

Başbakan Malinauskas, yaptığı açıklamada, bu raporun içerisinde yer alan yasa tasarısından yola çıkarak, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medyanın Avustralyalıların ruh sağlığı üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğunu söyleyen Malinauskas, tüm eyaletleri bu raporu benimseye çağırdı.

'BAĞIMLILIĞI ENDÜSTRİLEŞTİRİYOR'

Malinauskas, sosyal medya platformlarının "bağımlılığı endüstrileştirdiğini" dile getirdi.

Bunların gençlerin bağımlılığı üzerinden para kazandığını aktaran Malinauskas, "Dolayısıyla, eğer bu yaklaşımı benimseyeceklerse, eylemlerinin sorumluluğunu taşıması gerekenler de onlardır." diye konuştu.

Tasarı, 14 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasının yasaklanması ve çocukların bu platformlarda hesap açması durumunda ise şirketlerin para cezasına çarptırılmasını içeriyor. Buna göre 14 yaş altı çocukların sosyal medya kullanmaları için ebeveynlerinin onayını alması gerekecek. Tasarının önce Güney Avustralya'da ardından da diğer eyaletlerdeki parlamentolara sunulması bekleniyor.

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