Avustralya'da 15 kişinin öldüğü saldırı sonrası güvenlik birimleri mercek altında

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından istihbarat ve kolluk kuvvetlerinin gözden geçirileceğini duyurdu.

ABC News'un haberine göre Albanese, Avustralya istihbarat ve kolluk kuvvetlerinin yetki ve işleyişinin inceleneceğini açıkladı.

Albanese, Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatının (ASIO) eski başkanı Dennis Richardson tarafından yürütülecek incelemenin Nisan 2026'da tamamlanacağını ve bulguların yayınlanacağını ifade etti.

Avustralya'daki güvenlik ortamını hızla değiştirdiğini belirten Albanese, "Güvenlik kurumlarımızın, gerekli müdahaleleri yapabilecek en iyi konumda olması gerekiyor." dedi.

İncelemenin, Avustralyalıların güvenliğini sağlamak için mevcut yetkiler, kurumsal yapılar, işleyiş süreçleri ve bilgi paylaşım mekanizmalarını kapsayacağı bildirildi.

- AVUSTRALYA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.