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Avustralya'da 6 şiddetinde deprem

Avustralya'nın doğusundaki Norflok Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

  • star.com.tr
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Avustralya'nın doğusundaki Norflok Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldğini açıkladı. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, depremden kaynaklanan hasar veya can kaybı henüz bildirilmedi.

Deprem Norflok Adası'nın 681 km kuzeyinde, 10 km derinlikte meydana geldi.

Dün de bölgede meydana gelen 7,5 şiddetindeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmıştı.

 

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