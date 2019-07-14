Avustralya´da 6,6 büyüklüğünde deprem
Avustralya´da Richter ölçeğine göre 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
Deprem, Broome kasabasının batısında meydana geldi. Amerikan Amerikan Joelojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin merkez üssü Hint Okyanusu, büyüklüğü ise 6,6 olarak belirlendi. İlk belirlemelere göre, depremde can veya mal kaybının olmadığı belirtildi.
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