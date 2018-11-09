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Avustralya'da meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Arabasını ateşe veren bıçaklı saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

  • star.com.tr
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Avustralya polisi, Avustralya'nın Melbourne şehrinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu yaralıların olduğunu açıkladı.

Sputnik'in Avustralya basınından aktardığına göre, bıçaklı saldırgan iki kişiyi yaraladıktan sonra arabasını Melbourne'nun işlek caddesi Bourke Caddesi'nde ateşe verdiği iddia edildi. Bıçakla polise de saldırmaya çalışan şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi. Hastanede tedavi altında bulunan şüphelinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Reutes haber ajansının altardığına göre, bıçakla yaralanan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

 
 

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