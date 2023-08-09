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Dünya

Avustralya'da bulunan fosilin 240 milyon yaşında olduğu anlaşıldı

Bilim insanları, Avustralya'da 1997'de Mihail Mihaildis isimli çiftçi tarafından bulunan fosilin, hem karada hemde suda gidebilen bir sürüngene ait olduğunu tespit etti.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 17:08 - Güncelleme:
Avustralya'da bulunan fosilin 240 milyon yaşında olduğu anlaşıldı
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Avustralya'nın yerel basınında yer alan haberlere göre, 1997'de ülkede bulunan ve Mihaildis tarafından müzeye teslim edilen fosilin kertenkele benzeri bir sürüngene ait olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları fosilin, 240 milyon yıl önce Avustralya'da yaşayan amfibi bir hayvana ait olduğunu kaydetti.

"Arenaepeton supinatus" adı verilen sürüngenin, 1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor.

Fosilin teşhisini yapan Paleontolog Lachlan Hart ise fosili ilk defa 12 yaşında müzeye gittiği sırada gördüğünü aktardı.

Hart ayrıca, fosilin tüm iskeletinin korunmuş olmasının çok nadir bir durum olduğunu ifade etti.

  • Avustralya fosili
  • fosil
  • Mihail Mihaildis

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