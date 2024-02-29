İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2274
  • EURO
    33,9927
  • ALTIN
    2040.88
  • BIST100
    9130.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avustralya'da casuslukla itham edilen eski milletvekilinin adının açıklanmaması tepki çekti
Dünya

Avustralya'da casuslukla itham edilen eski milletvekilinin adının açıklanmaması tepki çekti

Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, eski bir milletvekilinin yabancı ülke istihbaratı adına casusluk yaptığını açıkladı.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
Avustralya'da casuslukla itham edilen eski milletvekilinin adının açıklanmaması tepki çekti
ABONE OL

BBC'nin haberine göre, Burgess, başkent Canberra'da yıllık tehdit değerlendirmelerine dair yaptığı konuşmada, adını ve hangi ülke adına casusluk yaptığını açıklamadığı eski vekilin, ajanlık faaliyetinin birkaç yıl önce tespit edildiğini söyledi.

Burgess, söz konusu eski vekilin, çalıştığı ülke istihbaratına dönemin başbakanının ailesinden birilerini de yanlarına çekmeyi teklif ettiğini iddia etti.

Casusların iş insanları, akademisyenler, kamu görevlileri ve politikacıları hedef aldığını belirten Burgess, casusların özellikle Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılara sahip olmasını öngören AUKUS anlaşması gibi dış politika ile savunma alanlarında bilgi edinmek için binlerce dolar ödemeyi teklif ettiğine dikkati çekti.

Burgess, "Bu politikacı, yabancı bir ülkenin çıkarlarını ilerletmek için ülkesini, partisini ve eski çalışma arkadaşlarını sattı. Bir noktada, bu eski siyasi, başbakanın ailesinden bir kişiyi ajan ağına çekmeyi bile teklif etti. Neyse ki bu planı ilerlemedi ama diğerleri ilerledi." ifadelerini kullandı.

Yabancı istihbarat ağıyla geçen yıl karşılaşıldığı ve artık Avustralyalıları buna dair uyarmak istediklerini vurgulayan Burgess, "Avustralyalılar tehdidin gerçek olduğunu bilmeliler ve tehdit düşündüğünüzden daha geniş ve derin olabilir." dedi.

- AJANLIKLA İTHAM EDİLEN ESKİ MİLLETVEKİLİNİN ADININ AÇIKLANMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

İstihbarat şefinin iddiaları Canberra'da geniş yankı uyandırırken ajanlık yaptığı belirlenen eski milletvekilinin adının açıklanması çağrıları yapıldı.

Eski Hazine Bakanı ve eski ABD Büyükelçisi Joe Hockey, milletvekilinin adının açıklanmamasının tüm siyasetçileri "lekeleyeceği" gerekçesiyle bu kişinin kimliğinin açıklanması çağrısında bulundu.

Avustralya'da 2015-2018 arasında Başbakanlık görevindeki Malcolm Turnbull'un oğlu Alex Turnbull, istihbaratın söz konusu iddialarının ardından basına yaptığı açıklamada, babasının başbakanlığı döneminde Çin ajanı olduğundan şüphelendiği kişilerin kendisiyle irtibat kurmaya çalıştığını belirtti.

Öte yandan, Çin hükümeti adına Avustralya hükümetinden bir bakanla ilişki geliştirmekle suçlanan iki kişi de hapis cezasına çarptırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.