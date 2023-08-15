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Dünya

Avustralya'da çocuklara cinsel istismar yapması sebebiyle hüküm yatan rahibin cezası arttı

Avustralya'da 'çocukların cinsel istismarı' suçundan 39 yıl hapis cezası bulunan eski rahibin, 72'nci kurbanının suçlamalarını kabul etmesinin ardından cezasının bir yıl artırılmasına karar verildi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 17:09 - Güncelleme:
Avustralya'da çocuklara cinsel istismar yapması sebebiyle hüküm yatan rahibin cezası arttı
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Victoria eyaletindeki Ballarat Magistrates Mahkemesi, 89 yaşındaki Gerald Ridsdale'in, "1987'de Horsham şehrinde bir Katolik okulunda çalışırken 13 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu" suçlamasını kabul etmesiyle cezasına 12 ay ekledi. Böylece Ridsdale'in cezası, 40 yıla çıkmış oldu.

Duruşmaya hapishanedeki hasta yatağından video bağlantısı aracılığıyla katılan Ridsdale'in duruşma boyunca gözlerini kapattığı aktarıldı.

Mahkeme Hâkimi Hugh Radford, eski rahibe muhtemelen hapiste öleceğini söyledi.

Eski rahibin hapis cezası, yıllar içinde daha fazla kurbanının cinsel istismar skandalları hakkında konuşmaya başlamasıyla 8 kez ağırlaştırıldı.

Victoria'da çeşitli okul ve kiliselerde 1961 ile 1988 yılları arasında rahip olarak görev yapan Ridsdale, 193 cinsel istismar suçundan mahkûm olmuş ve 1994'te hapse girmişti.

Ridsdale, 29 sene boyunca 16 kilisede görev yapmıştı.

- KİLİSE, RİDSDALE'İN SUÇLARINI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Hükümetin 2017'de çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları hakkında yürüttüğü tahkikat, kilisenin, Ridsdale'in görev yerini sürekli değiştirmek suretiyle eski rahibin suçlarını örtbas ettiği bulgusuna ulaşmıştı.

Tahkikat, 2014'te Vatikan'da üçüncü en yüksek rütbeli din adamı olan Avustralyalı Kardinal George Pell'in, Ridsdale'in tutuklanmadan yıllar önce çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu bildiğini ortaya çıkarmıştı.

Ocak ayında ölen Pell de cinsel taciz suçlamasıyla hakkındaki karar bozulana kadar 13 ay hapis yatmıştı.

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