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Avustralya'da deniz uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var

Avustralya'da Rottnest Adası açıklarında kalkıştan kısa bir süre sonra kayalığa çarpan deniz uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 11:12 - Güncelleme:
Avustralya'da deniz uçağı düştü: Ölü ve yaralılar var
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Avustralya basınındaki haberlere göre, Avustralya'nın batısında Rottnest Adası açıklarında içerisinde 7 kişinin bulunduğu bir deniz uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra Thomson Körfezi girişi yakınlarında bulunan Phillip kayalığına çarptı.

Deniz uçağının suya düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kazada Avustralyalı pilot ile İsviçre ve Danimarka'dan gelen 2 turistin öldüğü aktarıldı.

Batı Avustralya Başbakanı Roger Cook, yaptığı açıklamada, "Ölen üç kişinin cesetleri dalgıçlar tarafından uçak enkazından çıkarıldı." dedi.

Cook, kazadan duyduğu üzüntüyü vurgulayarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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