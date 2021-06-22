Avustralya'da fare istilası: Hareketleriyle yeri salladılar

22 Haziran 2021 Salı 15:42 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 15:42

Yaklaşık 420 mahkum ve 200 çalışanın 2 hafta içinde başka cezaevlerine nakledileceğini açıklayan Wellington Cezaevi yetkilisi Peter Severin, ölen farelerin çürümeye başlamasıyla kurtlanma ve böceklenme sorununun da baş gösterdiğini aktardı.

Mahkumlar ve çalışanların sağlığının birinci öncelik olduğunu söyleyen Severin, "Personeli ve mahkumları sağlıklarına zarar verebilecek herhangi bir şeye maruz bırakmak istemiyoruz" dedi.

Sputnik'in haberine göre, fare istilasının son haftalarda daha yoğunlaştığını belirten yetkili, cezaevinin farelerden temizlenip dezenfekte edilmesi ve onarımdan geçmesi için boşaltmanın gerektiğine dikkat çekti.

GÜVENLİK SORUNU YARATTILAR

Cezaevini temizleme operasyonun 4 ay sürmesi bekleniyor.

Haberlere göre cezaevi altyapısına büyük zarar veren farelerin kabloları ve tavan panellerini kemirmesi, güvenlik sorunu yarattı.

2020 BAHARINDAN BERİ MİLYONLARCA FARE CİRİT ATIYOR

Avustralya'nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler eyaleti, son on yılların en kötü fare istilasıyla aylardır mücadele ediyor. İstiladan Queensland, Victoria, Güney Avustralya eyaletleri de etkilenmiş durumda. 2020 baharında hasat mevsimi sırasında başlayan istilayla başa çıkamayan bu iki eyalette milyonlarca fare cirit atıyor.

YER SALLANIYOR

Çiftlikleri saran binlerce kemirgen yüzünden yer hareket eder gibi gözüküyor. Çiftçi Ron Mckay, manzarayı "Zemin geceleri etrafta koşturan binlerce farenin hareketiyle sallanıyor" diye betimledi.

EVLER, OKULLAR, HASTANELERİ DE BASTILAR

Tarlaları talan edip büyük mahsul kaybına neden olan fareler, evler, okullar, hastaneleri basıp ısırma vakalarına da imza atıyor. Süper marketlere de dalmaları yüzünden yiyecekler kapalı haznelerde saklanıyor.

Küresel ısınmanın tetiklediği uzun süreli kuraklık ve bitmeyen orman yangınlar yüzünden nüfusu azalan farelerin ardından gelen yağmurlar ve verimli hasatla coştuğu üzerinde duruluyor.