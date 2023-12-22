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Dünya

Avustralya'da Filistin destekçilerinden İsrailli gemiye protesto

Avustralya'da Filistin'e destek veren göstericiler, İsrail merkezli kargo firmasına ait geminin Melbourne kentindeki limana girişini kayıklarıyla engellemeye çalıştı. Göstericiler, daha önce de ZIM firmasına ait gemilerin limanlara yanaşmasını protesto etmişti.

AA22 Aralık 2023 Cuma 23:37 - Güncelleme:
Avustralya'da Filistin destekçilerinden İsrailli gemiye protesto
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Daily Mail gazetesinin haberine göre, ülkede Filistin'i destekleyen göstericiler, İsrail merkezli kargo firması ZIM'e ait olduğu ifade edilen geminin Melbourne'daki limana yanaşmasına tepki gösterdi.

Melbourne'daki limanın bulunduğu Yarra Nehri'ne giden göstericiler, kayıklarına binerek Filistin'e destek sloganları attı.

Öte yandan, The Telegraph gazetesinin haberine göre, kayıklarla geminin yolunu kesmeye çalışan göstericilere rağmen gemi ilerlemeye devam etti.

Avustralya'da Filistin'e destek veren göstericiler, daha önce de ZIM firmasına ait gemilerin limanlara yanaşmasını protesto etmişti.

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