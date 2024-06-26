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Dünya

Avustralya'da, Filistin'in tanınması önergesini destekleyen senatöre ceza verildi

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisi'nin senatörü Fatima Payman, Yeşiller Partisi'nin Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senato'ya sunduğu önergeye destek verdiği için partisinin gelecek hafta yapılacak meclis toplantısına katılmaktan men edildi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 19:18 - Güncelleme:
Avustralya'da, Filistin'in tanınması önergesini destekleyen senatöre ceza verildi
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Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Avustralya Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, Senatör Payman'ın cezasına ilişkin açıklama yaptı.

Albanese, Yeşiller Partisi'nin önergesini desteklemesi nedeniyle Payman'ın gelecek hafta yapılacak parti meclisi toplantısına katılmaktan men edildiğini duyurdu.

Öte yandan bazı parlamento üyeleri, Payman'ın cezasının "hafif" olduğunu savunarak, buna benzer durumlarda genelde karşıt partiyle hareket eden parlamento üyesinin partisinden atıldığını belirtti.

Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanınması için Parlamento'ya sunulan önerge dün ikinci kez reddedilmişti. Parlamentoda 2022'de ilk başörtülü kadın olarak göreve başlayan Payman, önergeye destek veren tek İşçi Partili senatör olmuştu.

Daha önce de Parlamento'nun alt kanadında mayısın sonunda yapılan oylamada Yeşiller Partisi'nin Filistin'in tanınmasını içeren önergesi reddedilmişti.

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