Avustralya'da iki helikopter havada çarpıştı

Avustralya polisinin yaptığı açıklamaya göre, Batı Avustralya eyaletinde yer alan Camballin kasabasındaki Anderson Dağı İstasyonu yakınlarında, hayvan çiftliklerinde kullanılan "Robinson R22" tipi 2 helikopter havada çarpıştı.
Yolcu bulunmayan helikopterlerdeki 2 pilot, kazada aldıkları yaralar nedeniyle öldü.
Polis, yerel saatle 6.20'de meydana gelen kazanın, sığır toplamak amacıyla kalkış yapan 2 helikopterin kalkıştan hemen sonra havada çarpışması sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiğini bildirdi.