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Dünya

Avustralya'da iki helikopter havada çarpıştı

Avustralya'nın batısındaki Camballin bölgesinde 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
Avustralya'da iki helikopter havada çarpıştı
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Avustralya polisinin yaptığı açıklamaya göre, Batı Avustralya eyaletinde yer alan Camballin kasabasındaki Anderson Dağı İstasyonu yakınlarında, hayvan çiftliklerinde kullanılan "Robinson R22" tipi 2 helikopter havada çarpıştı.

Yolcu bulunmayan helikopterlerdeki 2 pilot, kazada aldıkları yaralar nedeniyle öldü.

Polis, yerel saatle 6.20'de meydana gelen kazanın, sığır toplamak amacıyla kalkış yapan 2 helikopterin kalkıştan hemen sonra havada çarpışması sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

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