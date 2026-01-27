İSTANBUL 16°C / 8°C
Avustralya'da iklim krizi: Termometreler rekor seviyelere çıktı

Avustralya'da etkili olan sıcak hava dalgası, bazı bölgelerde tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açtı.


Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Avustralya'da şiddetli yaz sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor.

Victoria eyaletinde hava sıcaklığının 48,9 dereceye ulaşmasıyla eyaletin sıcaklık rekoru kırıldı.

New South Wales ve South Australia eyaletlerinde ise sıcaklıklar 49 santigrat dereceye çıktı.

South Australia eyaletinin Renmark bölgesinde sıcaklığın 49,6 dereceye ulaşmasıyla yeni bir sıcaklık rekoru kayıtlara geçti.

Victoria eyaletinin Otways bölgesinde, aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangında çok sayıda konutun zarar görmüş olabileceğinden endişe ediliyor. İtfaiye ekiplerinin zorlu koşullarda müdahale ettiği yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtiliyor.

Ayrıca Victoria genelinde 63 bin 300'den fazla hanede elektrik kesintisi bildirildi.

İlerleyen günlere ilişkin tahminler ise birçok eyalette sıcaklıkların zirve noktalara ulaşacağı, termometrelerin 50 dereceye yakın seviyeleri göstereceği, yangın tehlikesinin artacağı yönünde.

Sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini koruyacağı düşünülüyor.

