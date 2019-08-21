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Avustralya'da kardinalin tacizine uğrayan mağdurdan açıklama

Eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'in tacizine uğrayan mağdur, kardinalin hapis cezasına yaptığı temyiz başvurusunun reddedilmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

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Pell'in, Melbourne'de 1996-2001'de başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde cinsel tacizde bulunduğu iki erkek çocuktan birisi olan ve kimliği gizli tutulan mağdur, avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı.

Pell'in başvurusunun Victoria Temyiz Mahkemesinde reddedilmesini memnuniyetle karşıladığını ve Avustralya hukuk sistemine minnettar olduğunu belirten mağdur, "Temyiz mahkemesinin kararı dolayısıyla rahatladım. Sadece her şeyin bittiğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Polise başvurmasından bu yana 4 yılın stresli geçtiğini, kişisel kazanç peşinde de olmadığını vurgulayan mağdur, şunları kaydetti:

"Yolculuk beni, en karanlık anlarımda geri dönemeyeceğimden korktuğum yerlere götürdü. Özel hayatımı, sağlığımı, refahımı ve ailemi riske attım. Herhangi bir avukata tazminat talebiyle ilgili talimat vermedim. Bu durum parayla ilgili değil ve hiç olmadı."

- "Ne gördüğümü ve başıma gelenleri söylemem gerektiğini hissettim"

Pell'in tacizine birlikte maruz kaldığı çocukluk arkadaşının cenazesine katıldığında ona ve ailesine karşı sorumluluk hissettiği için polise başvurduğunu belirten taciz mağduru, açıklamasına şöyle devam etti:

"Karanlık bir yerdeydim. Polise bir açıklama yaptım çünkü onu ve ailesini düşünüyordum. Ne gördüğümü ve başıma gelenleri söylemem gerektiğini hissettim. Çocukken korkunç bir şey yaşadım, hayatımı damgalayan bir şey. Bundan en azından iyi bir şeylerin çıkmasını istedim."

Kendisini hiçbir ücret talep etmeden savunduğu ve kimliğini gizli tutarak ailesini koruduğu için avukatı Viv Waller'e minnettar olduğunu vurgulayan mağdur, medyaya da gizliliğine saygı duydukları için teşekkürlerini iletti.

- George Pell cinsel tacizden 6 yıla mahkum olmuştu

Pell'in Melbourne'daki katedralde cinsel tacizde bulunduğu iki erkek çocuktan biri 31 yaşındayken 2014'te aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmişti.

Jürinin, Melbourne'de 1996-2001'de başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde "13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizden" suçlu bulduğu 78 yaşındaki Kardinal Pell, 13 Mart 2019'da yargılandığı Melbourne Bölge Mahkemesinde 6 yıl hapse mahkum olmuştu.

Karara itiraz eden ve temyize götüren Pell'in başvurusu Victoria Temyiz Mahkemesince reddedilmişti.

Mahkemenin temyiz başvurusunu reddetmesiyle 6 yıllık cezasını çekmek üzere hapishaneye dönen Pell'in Anayasa Mahkemesine gitme hakkı bulunuyor.

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