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Avustralya’da kimyasal fabrikada yangın

Avustralya’nın Melbourne şehrinde bulunan bir kimyasal fabrikada yangın çıktı. 100’den fazla itfaiye personeli yangına müdahale ederken; fabrikada 300 bin litre kimyasalın bulunduğu belirtildi.

  • DHA
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Yerel medya, Avustralya’nın Melbourne şehrinin kuzeyinde yer alan Campbellfield bölgesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında yangın çıktığını duyurdu. Yangının yerel saat ile 06:40’ta çıktığı ve yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangına 100’den fazla itfaiye personeli müdahale ederken; itfaiye şefi Dan Stephens’ın, “Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Kontrol altına alınması birkaç gün sürebilir” dediği belirtildi.
 

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