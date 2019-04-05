Avustralya’da kimyasal fabrikada yangın

Yerel medya, Avustralya’nın Melbourne şehrinin kuzeyinde yer alan Campbellfield bölgesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında yangın çıktığını duyurdu. Yangının yerel saat ile 06:40’ta çıktığı ve yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangına 100’den fazla itfaiye personeli müdahale ederken; itfaiye şefi Dan Stephens’ın, “Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Kontrol altına alınması birkaç gün sürebilir” dediği belirtildi.