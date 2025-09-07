İSTANBUL 27°C / 19°C
Dünya

Avustralya'da köpek balığı saldırısı: 2 plaj kapatıldı

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan köpek balığı saldırısı sonucu iki plaj kapatıldı.

AA7 Eylül 2025 Pazar 16:35
Avustralya'da köpek balığı saldırısı: 2 plaj kapatıldı
ABC News'ün haberine göre, 57 yaşındaki Mercury Psillakis, Sydney'deki Long Reef Plajında sörf yaparken köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Eyalet yetkilileri, Psillakis'in sörf tahtasındaki izlerden, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda bir büyük beyaz köpek balığının saldırmış olabileceğinin anlaşıldığını açıkladı.

Dronlar ve helikopter aracılığıyla köpek balığını arama çalışmalarına başlayan yetkililer, güvenlik tedbiri olarak Long Reef ve yakınlardaki Dee Why Plajlarının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verdi.

