Avustralya'da koronavirüs kaynaklı 12'inci ölüm

IHA 26 Mart 2020 Perşembe 10:16 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:16

Avustralya’da koronavirüs kaynaklı ölümler artış gösterdi. Vaka ve ölü sayısının giderek arttığı ülkede son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti. Victoria Eyalet Sağlık Şefi Dr. Brett Sutton, Kovid-19 tedavisi gören 2 erkeğin Melbourne’de gece yarısı öldüğünü bu ölümlerin eyaletteki ilk koronavirüs kaynaklı ölümler olduğunu belirtti. 70 yaşlarındaki hastaların trajik bir şekilde yaşamını yitirdiğinin altını çizen Sutton, "Eyaletimizde 520 vakanın ardından ilk ölümler yaşandı. Küresel rakamlara bakıldığında bunlar beklenmedik kayıplar değil. Gezginlerimiz virüsü ülkemize getiriyor" dedi.

Sabah saatlerinde ise Melbourne Hastanesi’nde yoğun bakımda bulunan bir hastanın daha yaşamını yitirdiğini belirten Victoria Sağlık Şefi Sutton, eyalet genelinde 520 vakadan 3 can kaybı yaşandığını doğruladı. Queensland eyaletinde ise yeni tip koronavirüse yakalanan 69 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Sydney Limanı’nda demirleyen Royal Caribbean adlı yolcu gemisinde virüs bulaşan Garry Kirstenfield isimli Avustralyalının yoğun bakımda olduğu belirtildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Avustralyalının eşi ve çocuklarının da tecrit altına alındığı belirtildi.

KISITLAMALARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ



Yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında çoğu iş yerinin kapalı olduğu Avustralya’da yeni alınan kararlara göre düğünlerin 5, cenazelerin ise en çok 10 kişiyle yapılmasına izin verilecek. Öte yandan berberler bir müşteri için en çok 30 dakika zaman ayırabilecek. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı Avustralya’da alınan tüm tedbirlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise her fırsatta halka "Evde kalın" çağrısında bulunuyor.

Avustralya’da son 24 saatte 361 yeni tip koronavirüs tespiti yapılırken toplam vaka sayısı 2 bin 766’ya yükseldi. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 12 olarak kaydedildi.