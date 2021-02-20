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Dünya

Avustralya'da Kovid-19 aşısı karşıtları gösteri düzenledi

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına karşı bazı kentlerde protestolar düzenlendi.

AA20 Şubat 2021 Cumartesi 18:23 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:23
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BBC'nin haberine göre, ülkenin Melbourne, Sidney ve Brisbane kentlerinde bir araya gelen aşı karşıtı gruplar, polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Göstericiler, "Benim bedenim, benim kararım." sloganları atarak Kovid-19 aşısı yapılması yönündeki kararları protesto etti.

Yerel basındaki haberlere göre ise Melbourne kentinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

- Aşılama 22 Şubat'ta başlayacak

Avustralya, mart başına kadar 4 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor.

Ülkede, aşılama programının 22 Şubat'ta başlayacağı, ilk etapta en hassas durumdaki kişilerle sağlık çalışanlarının aşılanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, Avustralya'da 28 bin 920 Kovid-19 vakası tespit edilirken 909 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), 25 Ocak'ta ilaç firması BioNTech-Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısını onayladığını açıklamıştı.

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