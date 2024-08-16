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Dünya

Avustralya'da maymun çiçeği vaka sayısı artıyor

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (New South Wales) eyaletinde, haziran başından beri 93 yeni maymun çiçeği vakası tespit edildiği açıklandı.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 17:21 - Güncelleme:
Avustralya'da maymun çiçeği vaka sayısı artıyor
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Yeni Güney Galler Sağlık Bakanlığı, Avustralya'da M çiçeği vakalarındaki artışa ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, eyalette 1 Haziran'dan bu yana 93 kişiye M çiçeği teşhisi konulduğu ve bu vakaların çoğunun "cinsel ilişki" kaynaklı olduğu ifade edildi.

Bakanlık, eyalette haziran öncesi yalnızca 1 vaka tespit edildiği, vaka sayısının 2023'te 12 olduğu bilgisini verdi.

TEN TEMASIYLA YAYILDI

Eyalet bakanlığında görevli doktorlardan Jeremy McAnulty de hastalığın ten temasıyla yayıldığını ve genellikle genital bölgede küçük sivilce benzeri şişliklerle başladığını belirtti.

McAnulty, "Vakalardaki son artışla birlikte Bakanlık, risk altındaki kişileri semptomlara karşı tetikte olma konusunda uyarıyor." ifadesini kullandı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı nedeniyle 14 Ağustos'ta DSÖ Acil Durum Komitesini toplama kararı almıştı.

DSÖ Acil Durum Komitesi, M çiçeği virüsüyle ilgili durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğuna yönelik tavsiye görüşünü açıklamıştı.

Afrika Birliği de Afrika ülkelerinde hızla yayılan virüse karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

BELİRTİLER NELER

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkıyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

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